A renuntat la sportul preferat dintr-un motiv INCREDIBIL si acum viseaza la AUR pentru Romania la JO

O fosta dansatoare si-a propus sa ia medalie olimpica pentru Romania la atletism.

In 2008, Constantina Dita a luat aurul la maraton. Alina Rotaru a doborat 5 recorduri nationale la saritura in inaltime, dar a trecut la lungime si a luat aurul la Universiada! In 2020, ea va sari pentru titlul olimpic la Tokio! 7 e cifra ei norocoasa!



Alina a inceput cu dansul sportiv, dar a renuntat la vals si tango dintr-un motiv simplu.



"Eram mai inalta dect partenerii si mi-a fost greu sa gasesc unul potrivit", se amuza Alina.