2016, NEGRU! Lista personalitatilor din sport decedate anul acesta: de la Muhammad Ali si pana la Didi Prodan

Anul 2016 se incheie cu un bilant dureros in materie de personalitati din sport care ne-au parasit.

A fost un an plin de evenimente, atat fericite cat si mai putin fericite. In luna mai, camerunezul Patrick Ekeng se prabusea pe teren in timpul unui meci al lui Dinamo si ajungea la spital fara suflare. In luna noiembrie, o veste soc a venit ca un fulger pentru romani. Primul membru al Generatiei de Aur care moare: Didi Prodan, autor a multe momente memorabile la nationala. Iolanda Balas sau Nicolae Marasescu ne-au parasit si ei. Lista este din pacate mult mai lunga.

Din Romania

Patrick Ekeng

Daniel Prodan

Iolanda Balas

Nicolae Marasescu

Ted Dumitru (fost selectioner Africa de Sud, cel mai tanar antrenor din istoria Ligii 1, supranumit Profesorul sau Mister Magic)

Ion Panturu (singurul roman medaliat la JO de iarna)

Elisabeta Polihroniade

Constantin Stroe

Cornel Chioariu (poloist mort in timpul unui meci)

Nicloae Vieru

Mircea Costache II (fost campion mondial la handbal)

Lumea sportului l-a pierdut anul acesta pe unul dintre cei mai mari sportivi din istorrie. Marele Muhammad Ali ne-a parasit, la 74 de ani. Johan Cruyff sau Cesare Maldini s-au dus si ei. Fotbalul a fost lovit de tragedie spre finalul anului, cand 19 jucatori de la finalista Copei Sudamericana au murit intr-un accident de avion.