Vin vremuri grele pentru Florin Andone! Anuntul facut de noul antrenor al lui Deportivo: MOTIVUL REAL pentru care l-a scos din primul "11"

Situatia lui Florin Andone pare sa se fi complicat la Deportivo La Coruna odata cu demiterea lui Pepe Mel si numirea lui Cristobal Parralo pe banca.

Bucurati-va de fotbal, in direct la PRO TV! Joi, 2 noiembrie, 22:00 Steaua - Beer Sheva! Meciurile Romaniei se vad la PRO TV! Romania - Turcia pe 9 noiembrie, Romania - Olanda pe 14 noiembrie

Alta data titular incontestabil la Deportivo, Andone a iesit din primul "unsprezece" in ultimele partide si a fost introdus din postura de rezerva sau chiar lasat pe banca pe toata durata partidelor.

Parrolo a explicat in presa spaniola de ce l-a lasat pe banca pe Florin Andone.

"Nu sunt nemultumit de modul in care se pregateste Andone, dar eu ii aleg pe cei mai buni. Perez mi s-a parut mai potrivit. Nu ma intereseaza numele pe mine", a declarat antrenorul lui Deportivo pentru El Desmarque.

Florin Andone a jucat in 10 partide pentru Deportivo in acest sezon, in toate competitiile, si a marcat 2 goluri.