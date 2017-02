VIDEO INCREDIBIL! Messi a vrut sa plece de pe Camp Nou, fanii l-au vazut, iubita sa filma! Ce s-a intamplat

Iubita starului Barcelonei a filmat din masina cum a fost asteptat Messi la iesirea de pe Camp Nou.

Antonella Roccuzzo se afla in dreapta lui Messi in clipa in care masina a fost asaltata de sute de fani care se aflau la stadion.

Clipul s-a viralizat imediat pe retelele de socializare:

This is what it's like for Leo Messi to leave the Camp Nou!

Video via Antonella Rocuzzo on Instagram. pic.twitter.com/VLtYa7VUt8