VALENCIA 0-2 FC BARCELONA LIVE TEXT // Coutinho, primul gol pentru catalani! Barca, in FINALA Cupei cu Sevilla

Sevilla o asteapta pe castigatoarea dublei dintre Barcelona si Valencia in marea finala.

LIVE UPDATE



FINAAAAL! Barca se califica in finala 40 din istoria clubului in Cupa Regelui. Coutinho si Rakitic au marcat pentru victoria catalanilor. Finala va avea loc in luna aprilie, contra Sevillei.

Min 82: GOOOOL BARCA! Coutinho scapa pe contraatac si il gaseste in fata portii pe Rakitic, care inscrie fara probleme!

Min 80: Messi suteaza mult peste poarta din lovitura libera de la 27 de metri!

Min 73: OCAZIE URIASA VALENCIA! Cilessen scoate incredibil sutul din 4 metri al lui Gaya!

Min 70: Garay se accidenteaza cand il blocheaza pe Messi in fata portii si este inlocuit cu Vezo.

Min 68: Rakitic trimite de doua ori, prima data in blocaj, apoi pe langa poarta!

Min 62: Sutul lui Messi din careu e respins de portar, mingea revine la Jordi Alba, care suteaza in mana unui adversar. Se cere penalty, dar arbitrul nu da.

Min 50: GOOOOOOL BARCA! Coutinho trimite in poarta o centrare buna a lui Suarez din partea stanga a careului! E primul gol al brazilianului in tricoul Barcei.

MIn 46: Coutinho intra in locul lui Andre Gomes.



PAUZA pe Mestalla.

Min 44: Sut Suarez din apropiere, portarul gazdelor retine!

Min 30: Sut periculos Messi de la distanta, putin pe langa!

Min 28: Cilessen blocheaza sutul lui Rodrigo!

Min 14: Rodrigo reia cu capul in bara!

Min 10: Messi, sut periculos din lovitura libera, respins de portar!

FC Barcelona si Valencia se lupta pentru un loc in marea finala a Cupei Spaniei! Barcelona incearca sa se califice in a 40-a finala de Copa del Rey din istoria clubului si a 4-a consecutiva.

Accidentat la partida cu Espanyol din weekend, Gerard Pique este titular desi primele informatii erau ca va lipsi o luna de pe gazon! In schimb, Philippe Coutinho este pe banca de rezerva.

In tur, Barcelona a invins cu 1-0 prin golul lui Luis Suarez.

Iata echipele de start