Un fost jucator de la Barcelona, ARESTAT pentru ca organiza lupte de cocosi! Nu e prima data cand e retinut

Jucatorul era imbracat in echipamentul Barcei cand a fost arestat.

Fabio Rochemback, fostul jucator brazilian al Barcelonei in perioada 2001-2005, a fost arestat in Brazilia pentru ca a participat la lupte de cocosi. Nu e prima data cand fostul mijlocas are probleme cu legea din cauza luptelor de cocosi. Rochemback a mai fost arestat si in 2011.

Acum, politistii brazilieni l-au arestat in orasul Palmeiras das Missoes in urma unei razii la care au fost confiscata suma de 26.582 de euro si o mitraliera, scrie Globoesporte. Peste 89 de lupte de cocosi erau organizate in locul in care a fost arestat Rochemback, cel care purta o haina cu emblema Barcei in momentul in care a fost retinut.

Fabio Rockemback a jucat la Barcelona intre 2001 si 2005, perioada in care a prins 45 de meciuri si 3 goluri. El a mai tracut pe la Sporting, Middlesbrough si Gremio. La nationala Braziliei, Rochemback are 7 selectii.