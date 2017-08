ULTIMA ORA! Barcelona l-a transferat pe Paulinho pentru 40 de milioane! Brazilianul, prezentat joi!

Barcelona a facut in sfarsit un transfer important in aceasta vara.

Barcelona l-a transferat pe Paulinho de la Guangzhou Evergrande, pentru 40 de milioane de euro

FC Barcelona a anuntat, luni, transferul internationalului brazilian Paulinho de la gruparea chineza Guangzhou Evergrande, pentru care a platit suma de 40 de milioane de euro.

In varsta de 29 de ani, mijlocasul va avea o clauza de reziliere a contractului de 120 de milioane de euro.

Paulinho va efectua, joi, vizita medicala, dupa care va fi prezentat oficial.

Acesta este primul transfer efectuat de Barcelona dupa a incasat 222 de milioane de euro, in urma plecarii atacantului Neymar la PSG.

Paulinho a mai evoluat in cariera sa la echipele FC Vilnius, LKS Lodz, Bragantino, Corinthians si Tottenham. in China, el a ajuns in vara anului 2015. Paulinho a fost transferat de fostul selectioner al Braziliei Luiz Felipe Scolari, clubul chinez platind englezilor de la Tottenham suma de 14 milioane de euro.