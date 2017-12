Transfer DE URGENTA! Barcelona, obligata sa mute rapid: suma e extrem de mica

Accidentarea lui Umtiti forteaza un transfer pe care Barcelona il dorea din vara lui 2016.

Umtiti s-a accidentat in partida cu Celta si va lipsi doua luni, iar Mascherano si-a anuntat plecarea la finalul aceluiasi meci. In aceste conditii, Barcelona este nevoita sa transfere urgent un fundas central.

Alesul este Yerry Mina de la Palmeiras. Fundasul in varsta de 23 de ani s-a aflat pe lista catalanilor, dar mutarea nu s-a mai perfectat. Totusi, Barcelona a ramas in relatii bune cu Palmeiras si, potrivit Mundo Deportivo, are o clauza conform careia il poate transfera oricand in urmatorii trei ani.

Suma de transfer este un chilipir. De fapt, tinand cont la sumele de transfer vehiculate in Europa in aceasta perioada, se poate spune ca Barcelona il ia aproape gratis pe Mina. Doar 9 milioane de euro cer brazilienii pentru jucatorul columbian.