Topul celor mai tari pasatori decisivi din Europa! Messi e abia pe 8, vezi cine e primul

Barcelona e pe primul loc in topul celor mai buni pasatori din Europa. Nu cu Messi :)

Neymar este in acest moment cel mai bun pasator din ligile de top ale Europei. Cu 19 assisturi reusite in acest sezon, starul Barcei este peste Eriksen sau Ousemane Dembele.



Cei doi au pana in acest moment 16, respectiv 15 pase decisive reusite si sunt urmati de Alexis Sanchez de la Arsenal, cu 14 assisturi, la egalitate cu Kroos si Sterling.



Muller si Messi au cate 13 fiecare si sunt urmati de Kevin de Bruyne, Franck Ribery si Suarez, fiecare cu cate 12.