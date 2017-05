Surpriza COLOSALA anuntata de directorul sportiv al Barcei! Cine va fi noul antrenor al echipei

In direct la PRO TV, finala Europa League: Ajax - Manchester United. Miercuri, 24 mai, 21:45! Finala Cupei Romaniei: sambata, 20:45, in direct la Sport.ro: Astra - FC Voluntari!

Barcelona va anunta numele noului antrenor la 2 zile dupa finala Cupei Spaniei de sambata, acea partida fiind ultima a lui Luis Enrique pe banca Barcelonei.

Ernesto Valverde parea varianta certa, mai ales dupa ce Athletic Bilbao a anuntat luni ca antrenorul va parasi echipa, o alta varianta a aparut! Sport de Catalunya dezvaluie ca managerul sportiv al Barcelonei, Ariedo Braida, a spus la emisiunea 'A peu de camp' de la Radio Banyeres ca Ronald Koeman este alesul!

Antrenorul celor de la Everton a fost pe lista scurta, el jucand la Barcelona intre 1989 si 1995.

Braida (Barcelona's director of international scouting): "Koeman will be the next coach of FC Barcelona." [sport] pic.twitter.com/qoB3PPAkIB