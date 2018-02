"Si-a numit copilul Cristiano Ronaldo?!" Milioane de fani au reactionat dupa anuntul lui Messi! Amanuntul la care nu se gandea nimeni

Numele viitorului copil al lui Leo Messi suna fonetic in mandarina la fel ca numele lui ... Cristiano Ronaldo!

Leo Messi a anuntat saptamana aceasta numele celui de-al 3-lea fiu al sau, care urmeaza sa se nasca la inceputul lunii martie. Dupa Thiago si Mateo, Messi a ales numele Ciro pentru al 3-lea baiat pe care il are cu Raffaela Roccuzzo. Anuntul a starnit si o reactie neasteptata.

Extrem de popular in China, Leo Messi a creat confuzie printre acestia - asta deoarece prenumele Ciro in mandarina suna fonetic "Kelisidiyanuo Luonaerduo", extrem de asemanator cu modul in care suna fonetic numele lui Cristiano Ronaldo, scrie FourFourTwo!

Totusi, mai exista o varianta pentru pronuntia viitorului baiat al lui Messi - Qiluo. Ramane de vazut cum va pronunta Messi fiul numelui sau.