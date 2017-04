"S-au inteles!" Transferul lui Griezmann pentru 100 de milioane a fost anuntat din nou!

Griezmann are sanse mari sa plece de la Atletico Madrid vara viitoare. Jucatorul s-a declarat satul de speculatiile despre viitorul sau, insa englezii insista pe mutarea la Manchester United pentru 100 de milioane de euro. De aceasta data, un impresar FIFA anunta ca Atletico Madrid si Manchester United au batut palma pentru transferul din vara.

"Atletico Madrid si Manchester United au ajuns la un acord in privinta transferului lui Antoine Griezmann", a scris pe Twitter agentul Vincent Rodriguez, care a promis ca va reveni cu detalii.

Si agentul lui Griezmann a recunoscut ca United e singurul club care a facut o oferta concreta pentru atacantul francez. Tot el a infirmat faptul ca jucatorul nu vrea sa plece de la Atletico. Echipa din Madrid si-a vandut de obicei golgheterii pe sume importante si a reusit mereu sa descopere altii.

A financial agreement between Atlético Madrid and Manchester United regarding the signing of Griezmann has been met. More to break soon!!