Ronaldo si-a pregatit apararea! Portughezul sustine ca a platit MAI MULT decat trebuia la fisc!

Cristiano Ronaldo a pregatit documentele prin care va incerca sa-si demonstreze nevinovatia la tribunal.

Acuzat ca a fentat fiscul spaniol de 15 milioane de euro, Cristiano Ronaldo merge la tribunal sa demonstreze ca a platit chiar mai mult decat trebuia!

Cadena COPE din Spania a obtinut actele depuse de reprezentantii lui Ronaldo la fisc intre 2009 si 2014, perioada in care este acuzat de procurori ca a facut inginerii financiare pentru a evita plata taxelor.

Cristiano Ronaldo sustine ca a platit cuu 265.000 de euro mai mult in 2014, imediat dupa ce a primit banii proveniti din drepturile sale de imagine.

Avocatii lui Ronaldo acuza trei situatii in care clientul lor este acuzat pe nedrept. Ronaldo este obligat sa plateasca impozit pe veniturile provenite pe drepturile de imagine din Spania, iar acestea se ridicau la cel putin la 6.1% din veniturile sale totale, potrivit Nielsen Raport. Ronaldo ar fi platit impozit pe 20%, adica mai mult decat era obligat, deoarece a folosit criteriile din Anglia. Trezoreria din Spania sustine ca Ronaldo trebuia sa plateasca intre 50 si 60%.

Spaniolii il mai acuza pe Ronaldo ca nu a platit in fiecare an intre 2009 si 2014, insa Ronaldo sustine ca a platit atunci cand a primit banii de la fiorma Tollin, cea care i-a administrat drepturile de imagine in aceasta perioada. Dar pentru ca a platit mai tarziu, Ronaldo a platit cu 265.000 de euro mai mult, rezultand astfel venituri mai mari pentru fiscul spaniol. In plus, Ronaldo a platit si dobanda de 97.000 de euro din acelasi motiv.

"Niciun venit nu a fost ascuns de vreme ce Ronaldo a platit taxele imediat ce si-a colectat veniturile si inainte de orice inspectie", sustine apararea lui Ronaldo.

Cristiano Ronaldo va merge pe 31 iulie la tribunal pentru a-si sustine nevinovatia.