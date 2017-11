Ronaldo i-a facut lista de cumparaturi lui Perez: super transferurile asteptate la Real in aceasta iarna

Cristiano Ronaldo i-a cerut lui Florentino Perez trei jucatori.

Nu mai este un secret ca Ronaldo are un cuvant greu de spus atunci cand vine vorba de transferuri la Real Madrid. Situatia este identica la Barcelona, cu Messi. Potrivit publicatiei portugheze OJogo, Cristiano Ronaldo i-a oferit lui Perez o lista cu trei jucatori, intariri pe care starul madrilen le asteapta in aceasta iarna. Pe lista se regaseste si un fotbalist portughez.

Marquinhos, fundasul lui PSG, si Kepa, portarul de la Athletic Bilbao, se afla pe primele pozitii. Lista este completata de Gonçalo Guedes, fotbalist care apartine de PSG, dar a fost imprumutat in acest an la Valencia. In varsta de 20 de ani, Guedes a jucat in sapte meciuri pentru Valencia si a marcat 3 goluri.