Real Madrid i-a decis viitorul lui Zinedine Zidane! Anuntul facut de Marca in aceasta dimineata

Ajunsa in finala Ligii Campionilor si favorita la castigarea La Liga, Real Madrid i-a propus un nou contract lui Zinedine Zidane.

Real Madrid poate deveni prima echipa din istorie care reuseste sa-si apere trofeul Ligii Campionilor iar Zidane primul antrenor care realizeaza aceasta performanta. Drept rasplata, Florentino Perez i-a pus pe masa un contract pana in 2020 lui Zidane, iar acesta urmeaza sa-l semneze, anunta Marca.

Actualul contract al lui Zidane expira in 2018, insa Florentino Perez isi doreste ca Zidane sa ramana inca multi ani de acum incolo pe banca Realului. Momentan insa Zidane nu se gandeste sa ia decizia finala, fiind concentrat pe finala cu Juventus de pe 3 iunie, care va fi in direct la ProTV.

Situatia ar fi similara cu cea a lui Jose Mourinho. In cazul portughezului, in 2012, prelungirea contractului a fost anuntata dupa ce Real a castigat titlul desi acordul fusese obtinut cu saptamani in urma.

Daca Zidane va duce pana la capat noul contract, el va deveni cel mai longeviv antrenor al Realului in era Perez.