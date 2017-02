Program infernal pentru Real. Timp de o luna, Ronaldo si Ramos vor juca din 3 in 3 zile. Cate meciuri au

Ziua Indragostitilor de Fotbal. Liga Campionilor revine la ProTV cu supermeciul PSG - Barcelona, pe 14 februarie, de la 21:45

Ora exacta in Sport! In fiecare zi, de la 10:45 si 21:00! O noua experienta in tribuna de peste 1 milion de oameni! DESCARCA GRATUIT noua aplicatie Sport.ro! Bucurati-va de fotbal

Real Madrid va avea un program extrem de incarcat in perioada urmatoare, fiind nevoita sa dispute opt meciuri oficiale intr-un interval de 25 de zile. Intre cele opt meciuri se regatesc si cele doua impotriva lui Napoli, contand pentru optimile de finala ale Ligii Campionilor.

Liga spaniola de fotbal a anuntat luni ca meciul restanta Valencia - Real Madrid, amanat din cauza participarii madrilenilor la Campionatul Mondial al cluburilor din luna decembrie, urmeaza sa aiba loc pe 22 februarie.

Tot in cursul acestei luni, madrilenii vor mai juca impotriva formatiilor Osasuna (11 februarie, in deplasare), Napoli (15 februarie, pe teren propriu), Espanyol Barcelona (18 februarie, pe teren propriu) si Villarreal (26 februarie, in deplasare). Inceputul lunii martie va fi la fel de dificil pentru jucatorii lui Zinedine Zidane, cu trei partidei intr-o saptamana: cu Las Palmas (1 martie, pe teren propriu), Eibar (4 martie, in deplasare) si Napoli (7 martie, in deplasare)

Nu s-a stabilit, insa, deocamdata nicio data noua pentru partida dintre Celta Vigo si Real Madrid, care nu s-a mai putut disputa sambata, in La Liga, din cauza conditiilor meteorologice nefavorabile din Galicia.