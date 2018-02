Prima plecare dupa Chelsea - Barcelona? Jucatorul la care viseaza Perez, tot mai aproape de transfer: "Voi asculta oferta Realului"

Una dintre cele mai mari dorinte ale lui Florentino Perez se poate realiza in vara.

Imediat dupa Chelsea - Barcelona, scor 1-1, portarul Courtois a anuntat ca este dispus sa accepte un transfer la Real Madrid.

"Nu stiu nimic clar despre viitorul meu in acest moment. Inima mea este la Madrid, am declarat asta, si am fost interpretat gresit. Am doi copii la Madrid, situatia nu este usoara pentru mine. Mai am un an de contract. Nu cred ca voi primi un telefon de la Florentino Perez, dar daca il va contacta pe impresarul meu, vom asculta ce are de spus", a declarat portarul belgian.

Courtois este pe lista Realului, madrilenii cautand un portar de mai multa vreme. Courtois mai are un an de contract cu Chelsea.