Oferta de 136 de milioane de euro pentru un jucatorul cu clauza de 700 de milioane! Chelsea pregateste transferul verii, Real iese in avantaj

Chelsea si Real Madrid pregatesc inca de acum o mutare uriasa.

Chelsea este pregatita sa ofere 136 de milioane de euro pentru Marco Asensio, fotbalist dorit pe Stamford Bridge in cazul in care Hazard va pleca la vara.

Hazard si-a manifestat public dorinta de a pleca de la Chelsea si ca si-ar dori sa joace pentru Real Madrid. In aceste conditii, cluburile negociaza pentru un "schimb" considerat reciproc avantajos, insa madrilenii au specificat clar ca il vor lasa pe Asensio sa plece doar in momentul in care Hazard va fi 100% jucatorul Realului.

Asensio mai are contract cu Real pana in 2023 si are o clauza de reziliere de 700 de milioane de euro.