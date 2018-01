Oferta COLOSALA pentru Gareth Bale! Ce club e gata sa plateasca 95 de milioane de euro pentru jucatorul Realului

Real Madrid ar putea renunta la jucatorul galez fara sa aiba pierderi.

Guangzhou Evergrande a facut o oferta uriasa pentru a-l transfera pe Gareth Bale de la Real Madrid - 95 de milioane de euro sunt dispusi sa plateasca chinezii in schimbul jucatorului galez! Acestia vor sa-l tenteze pe Bale cu unul dintre cele mai mari salarii din fotbal!

Conform celor de la Don Balon, oferta lui Guangzhou a fost refuzata chiar de Bale, cel care i-a transmis lui Florentino Perez ca nu este interesat sa plece in China. Totusi, situatia lui Bale la Real Madrid ramane una incerta - galezul a jucat foarte putin in acest sezon si este dorit inapoi in Premier League de Man United, Chelsea si chiar fostul sau club, Tottenham.

Cei de la Real Madrid sunt cu ochii pe Eden Hazard si Harry Kane iar Bale ar putea fi inclus intr-o tranzactie pentru acesti jucator.

Bale a inscris 2 goluri in 3 minute in ultima partida a celor de la Real Madrid - 2-2 cu Celta Vigo.