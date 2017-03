Mutarea deceniului la Barcelona: Luis Enrique ar putea fi inlocuit cu unul dintre cei mai mari jucatori din ultimii ani

Napoli - Real Madrid, marti seara, 21:45, IN DIRECT la ProTV Lyon - AS Roma, joi, 22:00, IN DIRECT la Sport.ro

Luis Enrique si-a anuntat deja plecarea de la Barcelona, iar conducerea a pornit cautarile pentru un nou tehnician. Pana acum, mai multe nume au fost pomenite, insa nu toate pe placul fanilor.

Daca fanii si-au exprimat sustinerea pentru posibila numire a lui Jorge Sampaoli, conducerea nu-l vede pe argentinian la fel de potrivit, considerandu-l a fi mult prea excentric si conflictual.

O varianta agreeata atat de conducere, cat si de catre fani ar fi insa Xavi Hernandez, scrie presa catalana.

Iar Xavi, in varsta de 37 de ani, nu ar refuza o asemenea onoare.

Mijlocasul care a cunoscut succese uriase cu Barca activeaza in prezent la Al Sadd, in Qatar, dar ar fi dispus sa renunte la banii arabilor pentru o revenire pe Camp Nou.

"Este visul meu sa antrenez Barcelona. Am pornit deja pe drumul catre antrenorat, lucrez din greu si acumulez cunostinte. Cred ca sunt multe lucruri pe care trebuie sa le inveti atunci cand lucrezi cu un vestiar de 25 de fotbalisti, precum si cu medici si alti componenti ai staffului", a spus Xavi intr-un interviu acordat Le Parisien.

Xavi a lasat de inteles ca ar fi prematur pentru el sa ii ia locul lui Luis Enrique, dar o oferta concreta a Barcelonei i-ar putea schimba perceptia.

"Inca mai gandesc ca un fotbalist. Sezonul urmator planuiesc, insa, sa ma retrag, apoi vom vedea", a mai spus el.