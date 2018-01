Morutan, tinut pe BANCA de Steaua la Botosani! Ce ii transmite lui Becali

Morutan e all in la Botosani. Nu se gandeste inca la Steaua.

Transferat cu 700 000 de euro de Becali, Morutan ii transmite patronului Stelei ca nu se va menaja in prima jumatate a lui 2017. Vrea sa dea tot pentru Botosani si sa joace in play-off cu moldovenii.

"Sper sa ne calificam in play-off daca se poate, imi doresc sa-mi ajut echipa cat mai mult. Nu vreau sa ma menajez pentru Steaua, nu ma gandesc la asta. Am o clauza in contract care spune ca nu pot juca impotriva lor.

Nu pot sa spun daca mi-as fi dorit sa joc impotriva Stelei sau nu, asa e scris in contract si n-o sa pot juca. Trebuie sa visam la obiective importante daca vrem sa facem ceva. Cu multa munca o sa putem sa ne calificam si in play-off. Avem foarte multe sanse anul asta", a spus Morutan.