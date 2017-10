"Messi nu-l mai considera pe Ronaldo rivalul sau numarul 1!" Anunt incredibil facut in Spania! Cine crede Messi ca e mai bun decat Cristiano

Desi este mare favorit la castigarea Balonului de Aur in acest sezon, Cristiano Ronaldo nu mai este considerat de Leo Messi principalul adversar.

Leo Messi si Cristiano Ronaldo s-au luptat pentru Balonul de Aur de fiecare data in ultimul deceniu, primul avand 5 succese in timp ce portughezul are toate sansele sa-l egaleze la gala ce va avea loc in luna ianuarie. Cei doi sunt in marea finala alaturi de brazilianul Neymar.

Conform jurnalistilor de la Don Balon, Messi nu mai se gandeste la duelul de la distanta cu Cristiano Ronaldo asa cum era in anii trecuti, considerand ca Ronaldo a trecut de apogeul carierei iar timpului lui la varf a trecut.

Conform spaniolilor, Messi il vede pe Neymar superior lui Cristiano Ronaldo in acest moment si este convins ca se va lupta cu acesta pentru Balonul de Aur in 2018. Pe langa Neymar, Messi ii mai considera pe Eden Hazard, Antoine Griezmann si Paulo Dybala "amenintari" pentru suprematia lui.