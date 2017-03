Luis Enrique si-a ales urmasul pe Camp Nou! Un nou Tito Vilanova pentru banca Barcei! Anuntul facut de Marca

Luis Enrique si-a ales urmasul pe Camp Nou, scrie azi Marca.

Fanii catalani sunt in al noualea cer dupa victoria istorica din meciul cu PSG, in care echipa lui Luis Enrique a revenit de la 0-4 si s-a impus cu 6-1. E cel mai frumos cadou de despartire posibil pentru Luis Enrique, cel care isi anuntase plecarea de la Barca cu doar cateva zile inainte de meci. "Am nevoie de odihna, nu mai pot continua din vara", spunea el.

Enrique nu si-a prelungit contractul, iar acum sefii clubului cauta inlocuitor demn. Desi fanii il vor Ernesto Valverde, antrenorul lui Bilbao, Luis Enrique are alt nume pentru sefii sai. Pe asistentul sau si cel mai apropiat om din staff, Juan Carlos Unzué. Cei doi au lucrat impreuna si la Celta Vigo, iar in perioada Barcelona au colaborat perfect. Unzue e responsabilul cu tactica din atac si aparare si le transmite instructiunile jucatorilor de pe margine in timpul partidelor.

Unzué a fost portar si a jucat aproape toata cariera la Sevilla. A fost legitimat si la Barcelona timp de doi ani, insa a prins doar 5 meciuri oficiale. El le-a antrenat in cariera pe Numancia si Racing Santander ca antrenor principal pentru perioade scurte de timp. Din 2013 i-a devenit asistentul lui Luis Enrique la Celta Vigo, dupa care l-a urmat pe acelasi post la Barcelona.

Unzué poate fi un nou Tito Vilanova pentru Barcelona. Acesta i-a fost secund lui Guardiola in perioada 2008 - 2012, cea mai de succes din istoria clubului, dupa care a preluat functia de antrenor principal. Dupa ce a cucerit titlul, Vilanova a anuntat ca se retrage pentru ca este bolnav de cancer. In 2014 a pierdut lupta cu boala.