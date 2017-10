Leo Messi, intr-un moment Ronaldo! Argentinianul s-a enervat in momentul in care Rakitic a pasat in spate: VIDEO

Barcelona a trecut cu 2-0 de Malaga si isi pastreaza avansul in fruntea clasamentului din La Liga. Catalanii au 4 puncte peste Valencia si 8 peste Real Madrid. Rivala madrilena are insa un meci mai putin. Ea va intalni in aceasta seara Eibar.

Barcelona a obtinut o noua victorie in La Liga, a 8-a in 9 etape disputate in campionatul spaniol. Formatia blaugrana s-a impus cu 2-0 pe Camp Nou, in fata Malagai.

Chiar daca si-au facut meciul mai usor inca din minutul 2, gratie golului marcat de Lucas Digne, catalanii au fost nevoiti sa alerge serios pentru cele trei puncte. Malaga nu a cedat usor si a fugit pana in ultima secunda pentru a scoate un rezultat bun.

Presiunea pastrarii distantei fata de principalele contracandidate si-a spus cuvantul in timpul partidei, camerele de luat vederi surprinzand si o faza la care Messi s-a enervat pe o pasa a colegului Rakitic. Argentinianul si-a manifestat dezaprobarea fata de o pasa in spate a croatului.

Nu e prima data cand Messi ii reproseaza lui Rakitic deciziile luate pe teren. In urma cu o luna, la meciul cu Girona, acesta i-a mai facut o observatie colegului sau.