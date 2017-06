L30 Messi implineste azi 30 de ani! Argentinianul a dus fotbalul la un alt nivel pana la aceasta varsta! TOATE RECORDURILE

Messi a ajuns la 30 de ani! Argentinianul a dus fotbalul la un alt nivel pana la aceasta varsta, in care a doborat toate recordurile posibile!

Messi are 4 trofee Champions League in palmares, 8 titluri de campion in Spania, 5 Baloane de Aur plus alte trofee cu echipa sau individuale.

In total, Messi a strans 30 de trofee majore pana la 30 de ani!

Messi e omul record cand vine vorba de performantele individuale. E cel mai bun marcator din istoria La Liga, are cele mai multe goluri intr-un sezon, e golgheterul all time al Barcelonei, iar lista continua.

Messi se afla in Argentina, in orasul sau natal, acolo unde urmeaza sa se casatoreasca pe 30 iunie cu iubita sa din copilarie, Antonella Roccuzzo, cea care i-a daruit deja doi copii.

Records before and after Messi: football will never be the same again. ???? pic.twitter.com/beZ3orQzal