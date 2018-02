Inca o lovitura primita de Florin Andone! Decizia de ULTIMA ORA luata de Deportivo La Coruna

Deportivo este intr-o situatie critica in acest sezon.

Echipa lui Florin Andone, Deportivo La Coruna, a ramas din nou fara antrenor! Cristobal Parralo a fost dat afara in urma rezultatelor proaste din ultima perioada, esecul cu 4-0 in deplasarea de la Real Sociedad fiind decisiva.

Deportivo este pe primul loc retrogradabil cu 17 puncte in 22 de partide, la 3 puncte de primul loc care ar insemna mentinerea in prima divizie, si n-a mai castigat de pe 9 decembrie, cand o invingea cu 1-0 pe Leganes. Au urmat apoi 5 infrangeri si 2 egaluri iar Parralo a fost demis. El fusese numit in functia de antrenor la Deportivo in luna octombrie, dupa ce a fost dat afara Pepe Mel.

Pentru Florin Andone vestea vine cum nu se poate mai prost - internationalul roman a reintrat in echipa lui Deportivo in ultima luna, reusind sa inscrie 4 goluri in 5 partide. Nu a evoluat in partida cu Sociedad din cauza unei suspendari.