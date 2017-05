Ii ia Talpan marca lui Marca? :) "Gafa impardonabila" in cea mai citita publicatie de sport a Spaniei

Steaua a ramas Steaua... doar intr-un articol publicat astazi pe marca.com

Marca a facut o harta interactiva pentru sezonul 2017/18 UEFA Champions League, cu repartizarea echipelor in tururile preliminare din vara.

Ambele echipe care reprezinta Romania sunt trecute cu rosu, culoare repartizata pentru turul 3 preliminar - Viitorul este campioana Romaniei, iar "Steaua Bucuresti" echipa de pe locul 2.

Jurnalistii spanioli nu au fost la curent cu ultimul "update" din fotbalul romanesc, astfel ca FCSB are in continuare atat numele "Steaua Bucuresti", cat si sigla veche, interzisa de actiunile in instanta initiate de Florin Talpan.