I-a spus 'DA' Barcelonei: se face transferul de 100 de milioane! Cine vine in locul lui Neymar

Barcelona isi trimite oamenii in Anglia sa inchida afacerea verii pe Camp Nou!

Sa planga Ronaldo! Champions League: Sporting - Steaua, marti, 15 august, 21:45, in direct la PRO TV! Fotbal cu SUPEREROI pentru SUPERCUPA EUROPEI |Supercupa Europei, Real Madrid - Manchester United, 8 august, 21:45, PRO TV!

Catalanii de la Sport scriu ca Liverpool e de acord cu vanzarea lui Coutinho. Totul parea cazut acum cateva saptamani, in ciuda dorintei jucatorului de a veni pe Camp Nou. Negocierile au avansat insa rapid dupa vanzarea lui Neymar la PSG. Coutinho ar putea sa semneze cu Barca in cateva zile, sustine sursa citata. "Barca s-a inteles cu jucatorul in privinta tuturor aspectelor contractului sau, iar Liverpool e si ea OK cu ultima oferta pe care a primit-o. Suma finala de transfer ar putea sa depaseasca 100 de milioane de euro", anunta Sport!

Adus cu numai 11 milioane de euro de la Inter acum 4 ani, Coutinho a devenit un om important atat pentru Liverpool, cat si pentru nationala Braziliei. Chiar daca le-a tarnsmis sefilor sai ca e fericit pe Anfield, mijlocasul ofensiv a recunoscut ca propunerea Barcelonei e pur si simplu 'imposibil de refuzat'.