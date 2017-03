FOTO Imagini in premiera! Cum arata echipamentul Barcei pentru sezonul urmator! Surpriza de pe piept

Barcelona isi schimba echipamentul pentru sezonul urmator.

Primele imagini cu tricoul de joc al Barcei pentru sezonul 2017-2018 a aparut pe net. Designul este inspirat din echipamentul din sezonul 1991-1992, cand Barca a cucerit primul trofeu in Liga Campionilor. Culorile sunt mai inchise, iar culoarea albastra este predominanta pe tricoul de baza.

In premiera, fanii vad acum si cum va arata echipamentul de joc cu noul sponsor, compania japoneza Rakuten, care plateste 60 de milioane de euro pe an in urmatorii patru ani pentru a-si asocia imaginea cu echipa catalana.