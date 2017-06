Forma e temporara si...putin rotunda, dar clasa e permanenta :) Brazilianul Ronaldo a facut din nou spectacol in tricoul Realului

Brazilianul Ronaldo Nazario a jucat din nou in tricoul Realului. Acesta i-a cam socat pe fani prin aspectul sau fizic, dar totul s-a schimbat atunci cand a pus piciorul pe minge.

Marti, 13 iunie, 21:00 Romania - Chile, in direct la PRO TV! Bucurati-va de fotbal!

Ronaldo a trecut din nou de suta de kilograme si incape cu greu intr-un tricou XXL. Totusi, acesta ramane un magician al balonului.

Real Madrid si AS Roma au organizat in weekend un meci de old boys, la care au luat parte legende ca Ronaldo, Raul, Figo, Morientes, Roberto Carlos, Cafu, Aldair, Balbo, Conti si Boniek. Peste 65.000 de fani i-au aplaudat pe acestia pe Bernabeu.

If @Ronaldo is around, goals are guaranteed. ⚽️ Even if it's not him scoring them! ???? https://t.co/6PhwbHeyJ9 pic.twitter.com/5O6unuoysJ — MARCA in English (@MARCAinENGLISH) June 12, 2017

Form is temporary, class is permanent. He is the Greatest Striker I've ever seen. The one and only Ronaldo Nazario de Lima - the El Fenomeno pic.twitter.com/DfLvLTEVVa — Ondra Paul (@OndraPaul) June 11, 2017

Echipele folosite

Real Madrid: Illgner - Salgado, Julio Cesar, Sanz, Roberto Carlos - Figo, Karembeu, Raul, Amavisca - Morientes, Ronaldo

Rezerve: Savio, Contreras, Velasco, Alfonso, Victor Sanchez, Velasco, Ivan Perez, Congo, Butragueno

AS Roma: Konsel - Cafu, Aldair, Cassetti, Carboni - Conti, Tomassi, Lima, Perrotta - Boniek, Balbo

Rezerve: Pellizzolli, Rizzitelli, Maini, Cappioli, Scarchilli, Desideri, Tonetto, Mangone