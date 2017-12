FANTASTIC! Care e singurul jucator caruia Messi i-a cerut tricoul in cariera! E o legenda a lui Real Madrid! 

Jucatorii se bat de obicei pe tricoul lui Messi, dar argentinianul nu e fan al schimbului de tricouri la finalul partdeilor.

Messi a dezvaluit ca a cerut schimb de tricouri o singura data in cariera sa. Si este chiar cu antrenorul marii rivale, Zinedine Zidane. Cei doi au fost adversari intr-un meci la inceputul carierei lui Messi, iar argentinianul s-a dus la finalul partidei la el si a cerut sa faca schimb de tricouri.

"Nu sunt genul care sa faca schimb de tricouri. Am cerut odata, lui Zidane. Guti a venit la mine si mi-a cerut tricoul. Si cand am jucat aici pe Camp Nou si apoi si pe bernabeu. In ambeke meciuri.

Eu nu cer tricouri. Daca eun argentinian pe teren, fac schimb cu el. Dar daca imi cere cineva, de obicei fac schimb. Dacca nu, atunci nu ma uit si nu intreb", a povestit Messi.