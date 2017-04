El Clasico, pe Facebook! Barca si Real s-au luat la intrecere sambata noapte! Cine a ajuns prima la 100 de MILIOANE de fani!

Sunt doua din cele mai urmarite echipe din lume, atat pe stadion cat si la TV si pe internet. Barcelona si Real Madrid sunt primele din lume care ating 100 de milioane de fani pe paginile oficiale de Facebook, insa cele doua s-au luat la intrecere la propriu care sa atinga prima acest prag.

Real Madrid a reusit, cu toata opozitia catalanilor, care au trimis mesaje private catre urmaritorii lor pentru a cere "like-uri".

Pana la urma, Real a atins pragul de 100 de milioane de fani cand Barcelona avea 99,8 milioane de fani pe cea mai mare retea de socializare din lume.

Tot la Real se afla si primul sportiv care a depasit pragul celor 100 de milioane de fani, Cristiano Ronaldo, ajuns intre timp la 120 de milioane de fani si este persoana cu cei mai multi fani din lume in acest moment, el reusid s-o depaseasca pe "rivala" de la Barcelona, Shakira, iubita lui Pique.

MARCA: Barca were sending pvt msgs to followers to beat Real Madrid with more Facebook likes but they managed 99.8 millon & couldn't.

???? pic.twitter.com/lMWrQirV1f