El Clasico decide cine e SEFUL! Messi si Ronaldo sunt la egalitate de goluri marcate in 2017, Lewandowski si Cavani stau la panda pentru a-i detrona

Anul 2017 se va incheia in mare stil, cu super derby-ul Real Madrid - Barcelona. Meciul va decide si cineva va castiga lupta pentru golgheterul anului.

Lionel Messi, Cristiano Ronaldo si Robert Lewandowski sunt in acest moment la egalitate in fruntea clasamentului golgheterilor din 2017. Cei trei fotbalisti au bifat cate 53 de reusite in acest an. Ei sunt urmati si de Edinson Cavani, autor a 52 de goluri, si Harry Kane, cu 50 de reusite.

Messi ori Ronaldo se pot incorona golgheteri ai anului chiar la El Clasico. Acestia trebuie sa inscrie in meciul de sambata, de pe Bernabeu, pentru a prelua conducerea, dar trebuie sa spere ca Lewandowski si Cavani nu vor puncta cu Dortmund, respectiv Caen.

Potrivit unei statistici prezentate de Sport Catalunya, Messi a dat cu 20 de goluri mai mult decat Ronaldo in La Liga, insa portughezul a bfiat mult mai multe in Liga Campionilor: 19 la numar, fata de doar 4 ale lui Messi.

Statistica golgheterilor lui 2017