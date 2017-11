"Daca Messi decide sa plece de la Barcelona l-as sustine!" Declaratia neasteptata data de Ronaldinho

Marti, 21 noiembrie, in direct la PRO TV: Sevilla - Liverpool in UEFA Champions League! Bucurati-va de fotbal!

Intr-o declaratie ciudata si paradoxala avand in vedere ca ocupa o functie oficiala la Barcelona, Ronaldinho le-a spus celor de la Goal ca il va sprijini pe Lionel Messi daca acesta va decide sa plece de la Barca! Ronaldinho a explicat ca prietenia cu Messi este mai presus de orice.

"Este dificil pentru mine sa vorbesc pe subiect pentru ca este un prieten foarte apropiat si atunci imi doresc foarte mult sa fie fericit. Daca inima ii spune sa mearga la alt club, chiar si luand in considerare faptul ca sunt ambasador al Barcelonei, l-as sprijini. Desigur insa ca mi-as mi-ar placea sa ramana la Barcelona. Faptul ca joaca acolo unde joaca face diferenta" a spus Ronaldinho.

Declaratia lui Ronaldinho vine in contextul in care Messi inca nu si-a prelungit contractul cu Barcelona iar actuala intelegere urmeaza sa expire vara viitoare ceea ce inseamna ca, intr-o luna si jumatate, Messi ar putea sa negocieze cu orice alt club!

