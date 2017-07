Cristiano Ronaldo RUPE TACEREA despre plecarea de la Real Madrid! Anuntul facut de Balonul de Aur

Ronaldo a vorbit in premiera despre viitorul sau dupa scandalul declansat in luna iunie.

Detinatorul Balonului de Aur si favoritul la urmatoarea editie, Cristiano Ronaldo, a vorbit despre viitorul sau la Real Madrid si a dezvaluit ca isi doreste sa castige noi trofee cu campioana Europei. Ronaldo pune astfel punct speculatiilor legate de o posibila despartire de Real.

In luna iunie, dupa ce Ronaldo a fost acuzat de frauda fiscala, presa spaniola a anuntat ca Ronaldo isi doreste sa plece. Reactia celor de la Real si, mai ales, sprijinul oferit de Florentino Perez l-au ajutat sa se razgandeasca.

Ronaldo, cel care mai are contract cu Real pana in 2021, a spus pentru Marca: "Castigarea unor trofee majore cu clubul meu sezonul trecut a fost grozav, la fel ca si trofeele individuale. Sa reusim din nou acelasi lucru ar fi foarte bine.



Trebuie sa muncesti din greu, an dupa an, si eu voi continua sa o fac. Fotbalul este viata mea, pasiunea mea" a spus Cristiano Ronaldo, cel care are sanse mari sa castige al 5-lea Balon de Aur anul acesta, egalandu-l astfel pe marele sau rival, Leo Messi.