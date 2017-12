"Ce faci daca prietenul Neymar semneaza cu Real Madrid?" Raspunsul dat de Luis Suarez despre posibilul transfer al brazilianului la marea rivala

Luis Suarez si Messi au fost "tradati" in vara de brazilianul Neymar, care a ales milioanele de la PSG, dar nu e suparat pe acesta, considerandu-l in continuare un bun prieten.

Luis Suarez a acordat un interviu cotidianului MARCA, acesta vorbind despre viata sa la Barcelona, despre sosirea in Europa, precum si despre "spargerea" trioului Suarez-Messi-Neymar.



"Sunt un tip linistit, dar ma identific si cu acel Suarez de pe teren. Este stilul meu de joc! Sunt un luptator si asta m-a adus pana in punctul in care sunt astazi. La unele meciuri imi propun sa fiu cat mai calm, dar pur si simplu nu pot", a spus Suarez.

"Cu cat sunt mai linistit pe teren la meciurile cu presiune, cu atat ma simt ma putin confortabil. Trebuie sa ma lupt, trebuie sa ma cert, dar acest lucruri se petrec doar pe teren. Cand sunt in afara gazonului, sunt linistit", a mai spus uruguayanul.

Suarez a vorbit si despre speculatiile potrivit carora Neymar ar putea ajunge la Real.

"Neymar este un barbat matur, care a luat o decizie in urma unei analize foarte atente. Sunt sigur ca inima i-a fost franta, pentru ca era foarte fericit si aici. Dar trebuie sa acceptam ca unii oameni au nevoie de noi provocari.

I-am inteles decizia, s-a gandit la familie. Nu ii poate reprosa nimeni nimic, trebuie doar sa il admiram si sa il iubim pentru tot ce a facut pentru club si pentru relatia pe care am avut-o in timpul petrecut aici.

Nu cred ca Neymar va ajunge la Real Madrid. Stiu cat de mult a iubit Barcelona si pe oamenii de aici. Nu il vad jucand in tricoul Realului", a mai spus Suarez.

Atacantul a vorbit si despre venirea lui Ernesto Valverde la carma echipei.

"Este un antrenor care are mare incredere in fiecare dintre jucatorii sai. Lotul nu s-a schimbat foarte mult fata de mandatul lui Luis Enrique, dar pregatirea si modul de abordare a partidelor sunt diferite", a mai spus Suarez.

Luis Suarez si-a stabilit prioritatile pentru 2018.

"Vreau sa castig totul cu Barcelona. Apoi, sper la o Cupa Mondiala cat mai buna cu echipa nationala a tarii mele", a conchis el.