BREAKING NEWS | Messi si-a prelungit contractul cu Barcelona! Ce clauza uriasa de reziliere are noua intelegere

Incertitudinea a luat sfarsit! Lionel Messi a semnat un nou contract cu Barcelona ce expira in 2021! Site-ul oficial al Barcelonei anunta ca noul contract are o clauza de reziliere de 700 de milioane. Messi joaca de 14 ani la Barcelona.

Leo Messi a marcat 523 de goluri in 602 partide pentru Barcelona si a castigat 30 de trofee, record istoric pentru Barcelona pe care il imparte cu Andres Iniesta. Noul contract al lui Messi il face unul dintre cei mai bine platiti jucatori din lume cu un salariu de 560.000 de euro pe saptamana!

Anuntul semnarii noului contract vine intr-un moment in care se intensificau zvonurile unei posibile plecari in conditiile in care fosta intelegere urma sa expire in vara anului viitor cand Messi ar fi devenit liber de contract.

He made his debut 4,788 days ago.

He has played 602 games.

He has scored 523 goals.

He has won 30 trophies.

The story continues.#Messi2021 pic.twitter.com/XPdIhvaqgI