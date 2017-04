BOMBA! Cristiano Ronaldo, acuzat de VIOL! Reactia starului de la Real Madrid

Faima lui Cristiano Ronaldo atrage si multe controverse.

Cotidianul german Der Spiegel scrie ca Ronaldo ar fi platit o femeie cu 250.000 de euro pentru a-i cumpara tacerea in urma unui viol petrecut in vacanta la Las Vegas. Ziarul german, extrem de respectat, s-a bazat pe documentele din Footbal Leaks, care au dezvaluit ca portughezul isi tine o mare parte din avere in conturi offshore.

Compania de management a lui Ronaldo a reactionat imediat si a negat orice intamplare de acest gen printr-un comunicat de presa.

"E fictiune. Presupusa victima a refuzat sa isi dezvaluie identitatea si sa colaboreze cu ziarul respectiv. Intreaga poveste e bazata pe documente in care partile sunt identificate prin initiale, in emailuri intre avocati ce nu au nicio legatura cu Cristiano Ronaldo. In articol se mai scrie despre o presupusa scrisoare trimisa de victima, scrisoare pe care Ronaldo nu a primit-o niciodata.

Articolul din Der Spiegele ste fals iar Cristiano Ronaldo va contraataca cu toate resursele pe care le are la dispozitie. acuzatia de viol este dezgustatoare si rusinoasa si nu va ramane nepedepsita", e comunicatul companiei Gestifute, detinuta de puternicul agent Jorge Mendes.

Potrivit Der Spiegel, violul s-ar fi petrecut in dimineata zilei de 13 iunie 2009, intr-un hotel de lux din Las Vegas. Luni mai tarziu, pe 12 ianuarie 2010, reprezentantii lui Ronaldo si avocatii victimei s-ar fi inteles pentru suma de 250.000 de euro in prezenta unui mediator al statului Nevada.

Sursa citata scrie ca victima s-ar fi angajat sa taca si sa stearga orice urma de dovada a violului in urma intelegerii. Nemtii au mai aflat ca ar exista o plangere depusa in aceeasi zi la politia din Las Vegas, in care agresorul este descris ca o persoana publica si un sportiv.

Si avocatul lui Ronaldo din Germania a anuntat ca jucatorul va da in judecata Der Spiegel. "Acuzatiile sunt complet neadevarate si ii incalca drepturile personale. Vom lua masuri legale", a spus acesta.

Tot in SUA in acea perioada, Cristiano Ronaldo a platit 10 milioane de dolari o femeie ca sa-i poarte copilul, pe Cristiano Jr, nascut in vara anului 2009, cand Ronaldo s-a transferat de la Manchester United la Real Madrid pentru suma record la acea vreme de 94 de milioane de euro.