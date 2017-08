BOMBA! Barca poate sa ramana fara o parte din banii pentru Neymar! Anuntul facut de Marca

Supercupa Europei, Real Madrid - Manchester United, 8 august, 21:45, PRO TV!

Santos, echipa la care Neymar a fost legitimat pana in 2013, vrea aproape 9 milioane de euro din valoarea transferului brazilianului de la FC Barcelona la Paris Saint-Germain, anunta Marca.

Santos cere si ca FC Barcelona sa ii vireze 4,5 milioane de euro deoarece nu a respectat o clauza contractuala care prevedea ca echipa braziliana si cea catalana sa dispute doua meciuri amicale. FC Barcelona si Santos au jucat un amical in 2013, dar nu si pe al doilea. Oficialii clubului Santos au trimis o scrisoare in acest sens la FC Barcelona, insa nu au primit un raspuns.

Din punctul de vedere al catalanilor, obligatia de virare catre Santos a unei parti din banii obtinuti este valabila doar in cazul unui transfer, ceea ce nu este cazul, deoarece PSG i-a dat lui Neymar banii pentru ca acesta sa isi achite clauza de reziliere. "Neymar a devenit liber de contract si atunci alta echipa l-a achizitionat", sustin cei de la FC Barcelona, conform Marca.

Neymar, in varsta de 25 de ani, a fost achizitionat de FC Barcelona in vara anului 2013 de la FC Santos. intr-o prima faza, Barcelona a anuntat oficial ca transferul jucatorului a costat clubul catalan 57,1 milioane de euro. insa potrivit autoritatilor spaniole, in realitate el a costat cel putin 83,3 milioane de euro.

Joi seara, Neymar a semnat un contract cu PSG pana la 30 iunie 2022 si va purta numarul 10. Brazilianul a devenit cel mai scump transfer din istoria fotbalului, dupa ce PSG a platit clauza de reziliere de 222 de milioane de euro pentru transferul lui de la FC Barcelona.

Sursa: News.ro