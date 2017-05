Barcelona se pregateste pentru urmasul lui Luis Enrique! Cand va fi anuntat noul antrenor al Barcei

Ernesto Valverde este favorit in acest moment la banca Barcelonei.

Luis Enrique se pregateste de ultimul meci pe banca celor de la FC Barcelona, finala Cupei din weekend contra celor de la Alaves. Enrique a anuntat in urma cu 2 luni ca va parasi Barca in vara.

Eliminata in sferturi de Juventus din Liga, Barca a terminat pe 2 in clasament si poate salva sezonul cu o victorie in Cupa. Iar sefii clubului nu doresc sa puna mai mult presiune astfel ca numele noului antrenor va fi facut public saptamana viitoare.

Conform celor de la El Correo, antrenorul lui Bilbao, Ernesto Valverde va fi noul antrenor iar El Mundo Deportivo scrie astazi ca Barcelona il va prezenta pe 29 mai. Contractul lui Valverde, conform jurnalistilor catalani, ar urma sa se intinda pe o perioada de 3 ani.