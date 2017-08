Barca nu RENUNTA! Oferta de NEREFUZAT pentru Coutinho! Ultima incercare de transfer

Barcelona nu cedeaza si duce oferta pentru Coutinho la un nou nivel!

Dupa patru incercari nereusite, Barcelona forteaza o noua oferta pentru brazilianul Coutinho. De aceasta data, catalanii sunt gata sa sparga banca si sa plateasca 150 de milioane de euro pentru jucatorul lui Liverpool, anunta The Sun.

Speculatiile de transfer au fost intensificate in ultimele zile, deoarece brazilianul nu a jucat in campionat si nu se afla in lot pentru returul din playoff-ul Champions League cu Hoffenheim.

"Este putin bolnav, dar intre noi totul este ok", a spus ieri Jurgen Klopp.

Liverpool a refuzat pana acum toate ofertele pentru Coutinho, in ciuda dorintei mijlocasului de a pleca la Barcelona.