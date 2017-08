Atac fara precedent al lui Zidane dupa suspendarea primita de Ronaldo: "Sunt suparat! Nu vreau sa cred ca e altceva la mijloc!"

Real Madrid a invins in prima mansa a Supercupei Spaniei cu 3-1 pe terenul celor de la FC Barcelona.

Zinedine Zidane a vorbit intr-o conferinta de presa ce a avut loc astazi despre primul meci cu Barcelona din Supercupa Spaniei: "Sunt mandru de tot ce am realizat. Nu a fost usor sa ajungem aici. Avem talent dar este vorba de multa munca in spatele acestor rezultate. Munca a adus recompense. Sunt multi oameni implicati si vreau sa-i felicit pe toti. Acesta este inceputul unui sezon foarte lung si complicat. Fiecare an este asa. Fiecare zi va fi complicata" a inceput Zidane.

A venit apoi subiectul eliminarii lui Cristiano Ronaldo si a suspendarii primite de starul portughez dupa ce a impins arbitrul. Zidane nu se va putea baza in urmatoarele 5 partide pe Ronaldo. "Sunt suparat. Nu imi place sa critic arbitri dar cand privesti tot ce s-a intamplat.. Cand ma gandesc ca nu il voi avea pe Cristiano pentru 5 meciuri. Este ceva gresit in toata aceasta situatie. Sunt suparat, toata lumea este suparata. Indiferent ce face este o perioada lunga pentru el.



Nu stiu daca are cineva de castigat (din aceasta suspendare). Nu stiu, nu cred. Nu vreau sa cred. Sper ca a fost un lucru care a tinut de slujba lui (a arbitrului). Eu vorbesc de cele 5 partide. Fiecare incearca sa-si faca treaba, eu voi incerca sa mi-o fac cu ceilalti jucatori. Astazi suntem insa suparati pentru ca nu-l vom avea atata timp pe Cristiano cu noi" a spus Zidane.