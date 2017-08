"Asensio reprezinta diferenta clara dintre Real si Barca!" Gol GENIAL marcat de pustiul descoperit de Zidane! VIDEO

Real Madrid s-a impus cu 3-1 pe Camp Nou in prima mansa din Supercupa Spaniei!

Real Madrid e campioana Spaniei, a Europei, iar noul sezon debuteaza cat se poate de bine pentru echipa lui Zidane. Dupa ce a castigat Supercupa Europei cu Manchester United, Real e favorita sa castige si Supercupa Spaniei in dauna marii rivale. Cu 3-1 pe Camp Nou, madrilenii sunt la un pas de un nou trofeu, o perioada magica de la numirea lui Zidane pe banca.

Francezul e ridicat in slavi azi de presa din Madrid. Fara sa faca transferuri in aceasta vara, Real arata la fel de bine ca in sezonul trecut, ba chiar pare ca s-a intarit cu un Asensio in forma maxima. E un jucator inventat de Zidane, care a costat-o pe Real 3,5 milioane de euro, o suma infima intr-o perioada in care in fotbal se invart deja sute de milioane de euro pentru transferuri.

Marca scrie azi ca Asensio reprezinta marea diferenta dintre Real Madrid si Barcelona in acest moment. In timp ce catalanii si-au pierdut un mare talent, pe Neymar, si incearca sa aduca alete talente pe sute de milioane de euro, Zidane isi vede de treaba cu jucatorii pe care i-a inventat precum Asensio si Casemiro.



