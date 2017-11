APUS de cariera pentru Cristiano Ronaldo? Oferta incredibila pentru Balonul de Aur! E chemat in Turcia, sa se bata cu Sumudica!

Vremea ofertelor de sute de milioane de euro pentru Cristiano Ronaldo trece.

Ofertat in 2012 cu 160 de milioane de euro de catre PSG, Cristiano Ronaldo are cel mai slab sezon din cariera si este posibil ca vara viitoare sa plece de la Real Madrid.

Balonul de Aur a marcat un singur gol in campionat pentru Real Madrid si este cricat aspru in Spania. Sunt multi care se tem ca a inceput inevitabilul declin in cariera jucatorului in varsta de 32 de ani.

Portughezul Pepe incerca sa profite si sa-l convinga pe fostul sau coleg de la Real Madrid sa mearga la Bestiktas Istanbul. Acolo il asteapta impreuna cu un alt compatriot, Ricardo Quaresma. Pepe a ajuns in vara in Turcia si spune ca ii place la nebunie atmosfera de la Istanbul. In prezent, Besiktas este pe locul 3 in Turcia, la egalitate de puncte cu Kayserispor, echipa antrenata de Marius Sumudica.

"Eu as vrea ca Ronaldo sa vina aici. Il respect foarte mult, un prieten bun si o persoana foarte importanta pentru mine. As vrea sa vina la Besiktas alaturi de mine. In afara terenului, Cristiano este o persoana normala, cu obiceiuri normale, ca si noi. Isi iubeste copiii si familia si acorda importanta mare copiilor sai, e un tata exemplar, ceea ce mi se pare foarte important", a spus Pepe.

Fundasul portughez se felicita pentru decizia de a pleca de la Real Madrid la Besiktas. "Am avut multe oferte de la cluburi mari din Europa, dar Besiktas mi-a atras atentia cu proiectul de aici. E imposibil sa nu fii atras de ce se intampla aici, am primit o afectiune imensa din partea oamenilor", spune Pepe in ziarul AS.

In vara, transferul lui Pepe a fost promovat cu o campanie denumita "Hai la Besiktas" pe retelele de socializare. Quaresma este cel care l-a sunat pe Pepe si i-a propus sa vina la Istanbul. Apoi Pepe l-a sunat pe Alvaro Negredo si i-a propus transferul. Urmatorul telefon ar putea fi directionat catre Cristiano Ronaldo.