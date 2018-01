Anunt de ultima ora: Al doilea transfer tare la Barca dupa Coutinho! Va fi prezentat miercuri

Sefii Barcelonei au mai reusit o lovitura dupa Coutinho!

Romania spre Euro 2020! Tragere la sorti grupele Nations League, 24 ianuarie, ora 13.00, in direct la Pro TV Steaua - Lazio, 15 februarie, 22:00, in direct la PRO TV!

Daca pe starul lui Liverpool au platit 160 de milioane de euro, pentru columbianul Yerry Mina catalanii nu-i vor plati decat 12 milioane de euro lui Palmeiras!

Prezentarea oficiala a jucatorului va avea loc miercuri, anunta RAC 1, cel mai important post de radio catalan.

Yerry Mina, 23 de ani, a jucat 35 de meciuri si a marcat de 6 ori pentru Palmeiras in ultimul sezon si jumatate. Inainte sa ajunga in Brazilia, fundasul central a mai jucat pentru Santa Fe si Deportivo Pasto in tara sa.