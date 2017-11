Antrenorul Sevillei se opereaza marti! Anunt de ultima ora: cine ii ia locul pe banca

Eduardo Berizzo, diagnosticat cu cancer la prostata chiar inaintea meciului cu Liverpool din Champions League, saptaamna trecuta, va fi operat maine.

Sevilla a anuntat ca antrenorul argentinian se va intoarce pe banca echipei imediat ce situatia medicala i-o va permite. Pana ce Berizzo va fi capabil sa conduca din nou sedingele de pregatire, de jucatori se va ocupa asistentul sau, Ernesto Marcucci.



Fost jucator in nationala Argentinei, Berizzo si-a petrecut cea mai mare parte a carierei europene in Primera Division, la Celta si Cadiz. Dupa ce a inceput antrenoratul, fostul fundas central a lucrat in Argentina, Chile si Spania. Berizzo a semnat in vara cu Sevilla dupa 3 sezoane la Celta Vigo.