"A refuzat un salariu de 100 de milioane de euro pe an!" Cine a vrut sa-l ia pe Messi de la Barcelona inainte sa semneze noul contract

Clubul lua in calcul si varianta de a plati clauza de reziliere uriasa!

Lionel Messi a respins o oferta ce l-ar fi transformat de departe in cel mai bine platit fotbalist din lume inca de vara trecuta! Conform celor de la Mundo Deportivo, un club din prima liga din China a incercat sa-l ademeneasca oferindu-i un salariu de 100 de milioane de euro pe an!

In ciuda tentatiei financiare, Messi a ales sa ramana la Barcelona si a semnat in luna noiembrie noul contract cu Barcelona, intelegere care se intinde pana in 2021. Noul contract al lui Messi cu Barcelona a adus o crestere salariala, insa primeste de 3 ori mai putin decat ar fi primit in CHina.

Desi nu a reusit sa-l convinga vara trecuta, clubul din China continua sa viseze la transferul lui Messi. Conform jurnalistilor catalani, chinezii sunt dispusi sa achite clauza de reziliere de 700 de milioane de euro din contractul lui Messi cu Barca!