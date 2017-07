A jonglat ca un fundas, nu ca un galactic. Noul jucator de 25 milioane euro al Realului a starnit zambete | VIDEO

Real Madrid l-a prezentat ieri pe Theo Hernandez, fundas in varsta de 19 ani cumparat de la rivala Atletico. Madrilenii au achitat clauza de cumparare in valoare de 25 de milioane de euro pentru a-l lua pe fotbalistul care in ultimul sezon a evoluat sub forma de imprumut la Deportivo Alaves.

Theo s-a declarat extrem de incantat de transferul la Real, dar a fost si protagonistul unei faze haioase. Fundasul a incercat sa tina mingea pe picior la prezentare, reusind doar 6 jonglerii. Fanii s-au amuzat si i-au oferit calificativul "satisfacator".

"Sunt incantat si foarte fericit sa ajung la cel mai bun club din lume. Le multumesc fanilor pentru tot sprijinul. M-au dorit multe echipe, dar cea mai buna optiune pentru mine a fost Real Madrid", a spus Theo.

Finalist al Cupei Spaniei in sezonul trecut, Theo Hernandez a bifat 32 de aparitii in La Liga, marcand si un gol.