Primul antrenament oficial al lui Lukaku la Manchester United. Ce numar si-a ales belgianul de 84 milioane

Lukaku a efectuat azi primul antrenament in tricoul diavolilor rosii.

Belgianul venit de la Everton a participat la antrenamentul lui Manchster United din Los Angeles, la o ora dupa ce a semnat cu echipa lui Mourinho. Cumparat cu 84 de milioane de euro, Lukaku a devenit cel mai scump transfer facut intre doua cluburi din Premier League. Lukaku va purta tricoul cu numarul 9, numarul lui Ibrahimovic din sezonul precedent.





Noul atacant al lui United nu a scapat de glumele de bun venit ale colegilor sai din vestiar. Dupa ce a fost fotografiat alaturi de Pogba in vacanta in Los Angeles, belgianul de 1.91m i-a imprumutat ghetele colegului Juan Mata, care, in gluma, l-a poreclit Big Foot.

Welcome @rlukaku9 aka biggest boots EVER. ???????????? A post shared by Juan Mata (@juanmatagarcia) on Jul 10, 2017 at 1:30pm PDT

Manchester United va juca SuperCupa Europei importriva galacticilor de la Real Madrid, pe 8 august, la 21:45, in direct la ProTV.