Stelistii au admirat astazi masini mai scumpe ca ei in Olanda! La cati bani e evaluata masina din imagine

Stelistii au admirat azi masini mai scumpe ca ei. Pe domeniul de vanatoare al familiei regale olandeze a avut loc expozitia masinilor de colectie.

Fani ai masinilor scumpe, stelistii au avut ce admira in Olanda. Modelele clasice de la Ferrari, Bentley, Bugatti sau Rolls Royce au fost expuse pe domeniul familiei regale olandeze.

Si regina mama a Olandei, Beatrix, si-a trimis masina cu care a strabatut tara in lung si-n lat.

Cea mai veche masina expusa are 102 ani, iar cea mai scumpa costa mai mult decat au platit stelistii pe Budescu.

"Aceasta masina costa peste 1 milion de lire, dar nu este de vanzare. Cred ca am aproximativ 35 de masini aici. Organizam si curse, am fost anul trecut in Romania", spune organizatorul expozitiei.